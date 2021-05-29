Bein Sport haber nasıl izlenir? Bein Sports haber frekans bilgileri…

Manchester City Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı beinsports haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, dev finali yayınlayacak olan bein sports haber nasıl izlenir? beinsports haber izleme yöntemleri ve frekansları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

BEİN SPORT HABER FREKANSI

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: Eutelsat 7C

Frekans: 10804 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 5/6