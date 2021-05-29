Bein Sport haber nasıl izlenir? Bein Sports haber frekans bilgileri…

Manchester City Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı beinsports haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, dev finali yayınlayacak olan bein sports haber nasıl izlenir? beinsports haber izleme yöntemleri ve frekansları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
BEİN SPORT HABER FREKANSI
beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12378 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı
Uydu: Eutelsat 7C
Frekans: 10804 Mhz
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Symbol Oranı: 30000
FEC: 5/6