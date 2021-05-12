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Berna Gözbaşı: Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin son haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına galibiyet almak için çıkacaklarını söyledi.

Güncellenme: 16:18, 12/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Berna Gözbaşı: Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, “Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz” dedi.

Berna Gözbaşı, geçen sezon takımı devralırken yaşanan sıkıntıları tüm spor kamuoyunun bildiğini, Kayseri'ye yakışan ve bu şehrin en önemli markasını ayağa kaldırmak için çok ciddi maddi manevi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu süreç içinde mutlaka hatalarının da olduğunu, ancak gelecek için umut verici altyapı çalışmaları da yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki alacaklar konusunda ligin en rahat futbolcuları Kayserispor'da idi. Bütün imkanları seferber ettik. Sırf bu şehir süper ligden düşmesin diye. Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir maç kaldı. Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Diğer rakibimizin alacağı sonucu beklemek istemiyoruz. Tüm futbolcularımız, teknik yönetim ve yönetim kurulu inandı. Ben Kayserispor’un büyük camiasının da inancının tam olduğunu biliyorum. Trabzonspor da büyük camia, büyük takım, çıkıp kendilerine yakışan futbolu sergileyeceklerine inancım tam.”

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