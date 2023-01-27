Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı yayın (Süper Lig 21. hafta)
Beşiktaş-Alanyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Alanyaspor maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6’sını kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 6’sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, 2-1 mağlup olduğu Galatasaray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4’ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah-beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor’u yenerek üst üste 4 kez galip geldi. Beşiktaş, Alanyaspor’u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkartmak hedefinde…
ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş’ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.
BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak.
Sakatlığı bulunan Josef de Souza da kadroda yer almıyor.