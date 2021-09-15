Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi ‘Türkiye Kupası’ hatası

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesinde Vodafone Park'taki skorbordda ilginç bir gaf yapıldı. Alman ekibi Borussia Dortmund konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, Alman devini Vodafone Park’ta konuk ederken maç öncesi şaşkına çeviren bir hata yaşandı. Mücadele öncesinde Borussia Dortmund ile ilgili bilgilerin stat skorborduna yansıtıldığı anda ekrandaki “Turkish Cup (Türkiye Kupası)” yazısı görenleri şaşkına çevirdi. “Almanya Kupası” yerine “Türkiye Kupası” yazılması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Borussia Dortmund resmi Twitter hesabı da görseli paylaşarak 5 kupa emojisi koydu.

Öte yandan Alman ekibinin futbolcularının sahaya çıkışı sırasında ıslıklı protestonun videosunu yayınlayan Borussia Dortmund, “Sıcak karşılama için teşekkürler” yazarak gülücük emojisiyle paylaştı.

Thank you for the warm welcome pic.twitter.com/wVCE2m65CX — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 15, 2021