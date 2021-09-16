Beşiktaş Dortmund maçında rekor! ‘Koşu mesafesi’nde bu bir ilk…

Devler Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş'ta çılgın bir rakam ortaya çıktı. Temsilcimiz 2-1 kaybettiği maçta koşu mesafeleri istatistiğinde kulüp rekorunu kırdı. İşte detaylar...

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund’u ağırladığı mücadelede rekor kırıldı. 2-1 kaybettiğimiz mücadelede Sergen Yalçın’ın öğrencileri Vodafone Park’ta 114.7 km mesafe kat etti. Siyah beyazlılar, böylece son 8 sezonda Türk takımları içinde Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

Buna karşın Alman devi Borussia Dortmund 120 kilometre mesafe kat etti. Beşiktaş’ın en çok koşan oyuncuları 12 km ile Josef de Souza ve Miralem Pjanic oldu. Montero 10.7 km, Rosier ise 10.6 km ile bu isimleri takip etti.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISINDA İŞARET ETMİŞTİ

Kartal’ın teknik direktörü Sergen Yalçın mücadele öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında ise “115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig ‘de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN DEVLER LİGİ’NDEKİ KOŞU MESAFE İSTATİSTİKLERİ (UEFA)

2017-18 sezonu

Porto (108 km) – Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (101 km) – Leipzig (105 km)

Monaco (107 km) – Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (104 km) – Monaco (104 km)

Beşiktaş (100 km) – Porto (102 km)

Leipzig (115 km) – Beşiktaş (107 km)

2016-17 sezonu

Benfica (110 km) – Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (105 km) – D. Kiev (110 km)

Napoli (104 km) – Beşiktaş (99 km)

Beşiktaş (110 km) – Napoli (116 km)

Beşiktaş (113 km) – Benfica (113 km)

D. Kiev (107 km) – Beşiktaş (92 km)

Galatasaray Mancini ile 117 km koştu

Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray, 2013-14 sezonunda Kopenhag deplasmanında oynadığı grup maçında 117 km mesafeye ulaşıp Beşiktaş’ın dün yakaladığı değeri geçmişti.