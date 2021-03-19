Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde en iyiler kapışacak

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde çıktığı son 6 maçta 18 puan toplayarak 1 maç eksiğine karşın zirveye kurulan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle eleştirilerin hedefinde olan Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Geride kalan 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu. Rakip fileleri 32 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 8 gol gördü.

Fenerbahçe deplasman lideri

Bu sezon iç saha maçlarında beklediği görüntüyü çizemeyen Fenerbahçe sahasında oynadığı 15 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Evinde 6 mağlubiyet alarak iç sahada en çok yenildiği sezonu yaşayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise bambaşka bir görüntü çiziyor. 14 dış saha maçında 11 galibiyet ve 2 berberlik alan Fenerbahçe, yalnızca Gaziantep FK deplasmanından puansız ayrılmıştı. Bu maçlarda 35 puan toplayarak zirveye çıkan Erol Bulut'un öğrencileri, rakip filelere 30 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ligin en iyi iç saha performansına sahip olan Beşiktaş ile, en iyi deplasman ekibi olarak öne çıkan Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-3 kazanmıştı.

Sergen Yalçın ile Erol Bulut dördüncü kez karşı karşıya gelecek

Öte yandan İki ekibin teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Erol Bulut da bu maçla birlikte kariyerlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk mücadele 2019-2020 sezonunun ilk yarısında gerçekleşti. Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başındaki Erol Bulut'u iç sahada ağırladı. Ceyhun, Junior Fernandes ve Cisse'nin golleriyle Alanyaspor deplasmanda 3-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor; Bifouma ve Jahovic'le farkı 1'e indirse de sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, Alanyaspor deplasmanında boy gösterdi. Erol Bulut'un ekibi Junior Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, Beşiktaş ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazandı.

İki teknik adam bu sezonun ilk yarısında ise Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan (2) kaydetti. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği 3 maçta tam 15 gol atıldı.