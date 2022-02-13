Beşiktaş, Sörloth için Ahmet Ağaoğlu’ndan izin isteyecek

Beşiktaş'ın Leipzig’in gözden çıkardığı Norveçli santrforu ve Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u gelecek sezon kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali AYDIN

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Beşiktaş, gelecek sezon iyi bir hücum hattı kurmakta kararlı. Eski Hataysporlu Aaron Boupendza için El-Arabi ile görüşen siyah-beyazlılar, Alexander Sörloth'u da kadrosunda görmek istiyor.

Leipzig, kiralık olarak gittiği Real Sociedad'ta beklentileri karşılayamayan oyuncuyu sezon sonunda gönderecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sörloth'un Türkiye'ye transferinde önceliği bulunan Trabzonspor'dan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek izin isteyecek.

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