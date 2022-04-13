Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Sörloth’u kim istemez

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, “Türkiye’ye dönmek gibi bir isteği var ancak Real Sociedad’ın opsiyon hakkı bulunuyor. Sörloth’u hangi kulüp istemez Talisca yüksek ücret alıyor ama unutulmasın Josef de buradakinden kat kat fazla kazanıyordu” açıklamasını yaptı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili, geleneksel olması beklenen bir basın toplantısı düzenledi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kazancı, ağırlıklı olarak transferde adı siyah-beyazlılarla anılan isimlerle ilgili bilgiler verdi. Pek çok yanıtına, Valerien İsmail'in raporunu adres göstererek başlayan Kazancı, Trabzonspor'un eski gol kralı Sörloth ile ilgili, “Almanya, İspanya ve İngiltere'de kendini denedi. Çok başarılı olduğu Türkiye'ye dönmek gibi bir isteği var ancak Real Sociedad'ın opsiyon hakkı bulunuyor. Sörloth'u hangi kulüp istemez?” dedi.

TALISCA’YA JOSEF ÖRNEĞİ

Beşiktaş’a döneceği konuşulan Talisca'nın 8 milyon Euro kazanmasıyla ilgili bir soruya Ceyhun Kazancı, “Serbest kalma durumu vardı ama ödemeleri yapıldı. Fakat unutulmasın Josef de oradan geldi. Aldığı ücret, buradakinin kat kat fazlasıydı. O iş belli olmaz ama sözleşmesi devam ederken çok kolay olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. Kazancı, Aboubakar'ın gündemlerinde olmadığını kaydetti.

TEXIEIRA, BATSHUAYI VE PJANIC

“TEIXEIRA'YA resmi teklif gelmedi ancak bazı takımlar durumunu sordu. Oyuncu gitmek isterse sezon sonunda bakılır. Şu an sözleşmeli futbolcumuz yola devam ediyoruz. Batshuayi ve Pjanic ile verilmiş net bir karar yok. Hocanın kararına göre devam edeceğiz.”

‘BAZILARI TANIDIK, BAZILARI SÜRPRİZ’

Ceyhun Kazancı, profesyonel anlayış çerçevesinde, transferden teknik heyet seçimine önemli adımlar attıklarını kaydetti. İsmael ile başlanan yeni dönemde geliştirici ve yetiştirici olmak istediklerini vurgulayan Kazancı, “Yeni transferlerimizden bazıları taraftarların çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular; bazıları ise ‘Kim bu' denecek yıldız potansiyelindeki isimler olacak. 5-6-7 transfer düşünüyoruz. Amaç, kadro iskeletini 25 Haziran'daki ilk idmana yetiştirmek. Kiralık gönderdiğimiz oyuncularla ilgili Önder Karaveli hocanın raporunu da İsmail'e sunacağız” diye konuştu.