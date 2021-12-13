Beşiktaş’ın genç stoperi Serdar Saatçı’ya TFF’den tebrik

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasında topun kendisinden dışarı çıktığı için hakem Ali Şansalan'ı uyaran Serdar Saatçı'ya TFF'den de tebrik geldi. Hakem Şansalan, 18 yaşındaki oyuncunun hareketi nedeniyle kararını değiştirip siyah-beyazlı oyuncu tebrik etmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın Kayserispor’u 4-2 yendiği Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında görev alan genç futbolcu Serdar Saatçı, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen 18 yaşındaki genç stoper, 10. dakikada Pjanic’in kullandığı serbest vuruşta topun kendisine çarpıp dışarı çıkmasına rağmen hakemin verdiği köşe vuruşu kararını değiştirdi.

Hakem Ali Şansalan, Serdar’ın kendisine yaptığı uyarı sonrasında genç oyuncuyu tebrik etti. Kayserisporlu oyuncular da Serdar Saatçı’nın hareketi nedeniyle rakiplerine hem teşekkür hem de tebrikte bulundu.

TFF’DEN SERDAR SAATÇI’YA TEBRİK

Bu hareketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tebrik mesajı geldi. TFF yaptığı açıklamada, “Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı’yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan ve söz konusu pozisyonun kendisine sorulmasından sonra Serdar Saatçı şu ifadeleri kullandı:

“Bize altyapımızda, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz üç puanı alalım, bize de bu yakışır.”