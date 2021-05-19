Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında arbede

Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada girme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bariyeri geçmeye çalışan siyah beyazlı taraftarlara yapılan o müdahale kameralara yansıdı.

Vodafone Park’taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler’de polis bariyerleriyle karşılaştı.

Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı. Ambulansın arkasına takılıp içeriye girmeyi düşünen taraftarlar güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Polisin müdahalesiyle püskürtülen kalabalığa biber gazı ve joplarla müdahale edildi. Yaşanan arbede saniye saniye kameralara yansıdı.