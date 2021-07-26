Beşiktaş’ın teklifi belli oldu… Godin’e opsiyonlu kontrat

BEŞiKTAŞ'IN Diego Godin'e yaptığı teklif belli oldu. 35 yaşındaki tecrübeli stoperle defansı Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, Godin'e opsiyonlu bir anlaşma önerdi. Deneyimli isme bir artı bir yıllık kontrat sunuldu. Beşiktaş, ilk yıl sonunda kontratı uzatma opsiyonunun kendilerinde olmasını istiyor. Ancak bir de şartları var.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun Cagliari'den bonservisini almasını istiyor. İtalyan ekibine para ödemek istemeyen Beşiktaş, oyuncunun boşa çıkmasını şart koştu. Godin'e ödenecek para da belli. İlk yıl için 2.5 milyon Euro garanti ücret verileceği oyuncunun menajerine iletildi. Rusya ve İspanya'dan da teklifler alan Uruguaylı stoper, düşünmek için süre istedi. Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen Godin, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için teklife sıcak bakıyor.

KARTAL ÇİFT DİKİŞ

BEŞİKTAŞ, basına kapalı yapılan çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam etti. Gündüz mesaisinde pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam mesaisinde ise taktik ağırlıklı maç gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ta sıra Sergen Yalçın'da... Siyah beyazlılar nikah tazeleyecek

KİRALIK GOLCÜ ANDRAZ SPORAR!

SANTRFOR arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın önüne gelen son opsiyon Sporting'in oyuncusu Andraz Sporar… Valentin Rosier transferinde Portekiz kulübüyle uzun mesai harcayan siyah-beyazlılar, anlaşmaya Sporar'ı da koydurmaya çalışıyor. Beşiktaş, Rosier için 4.5 milyon Euro bonservis ödemeyi kabul etmişti. Sporar'ı da kiralık olarak isteyen siyah-beyazlılar, Sporting'i ikna etmeye çalışıyor. Sloven golcü, 2019 20 sezonunda Slovan Bratislava formasıyla Beşiktaş'a rakip olmuş ve iki gol atmıştı.