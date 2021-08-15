Beşiktaş’ın yeni golcüsü Michy Batshuayi imzaya geliyor

Bu hafta İstanbul’a gelmesi beklenen Michy Batshuayi sezon sonuna kadar, 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Golcü oyuncu, Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro kazanacak.

ALI AYDİN

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Beşiktaş’ın yeni santrforu belli oldu. Diego Costa ve Luuk de Jong derken siyah-beyazlılar, Chelsea'nin yıldızlarından Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası duyurduğu transferin artık sadece imzaya kaldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Chelsea, sözleşmesini uzatacak golcü oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayacak.

Anlaşmaya zorunlu olmamak kaydıyla 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu konulacak. Bu hafta İstanbul'a gelecek futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

DROGBA'YA BENZETİLİYOR

Peki kim bu Batshuayi? Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya gelen Michy, Belçika'nın yeni yıldız adayı olarak pek çok kulübün altyapısında yer aldıktan sonra profesyonelliğe Standard Liege'de geçti. 21'inde Marsilya'ya, 23'ünde Chelsea'ye giden Batshuayi, geride kalan beş sezonda sürekli farklı takımlara kiralandı.

Batshuayi, Batman'e gönderme yaparak ‘Batsman' lakabını kullanıyor. Kariyerinin başında Didier Drogba'ya benzetilen 27 yaşındaki oyuncu, 1.85'lik boyuna rağmen süratli ve kale önünde etkili bir isim.