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Beşiktaş’ta Batshuayi-Teixeira patlaması

Beşiktaş'ta Batshuayi ve Teixeira'nın Antalya kampındaki performansı teknik heyete umut verdi.

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Beşiktaş’ta Batshuayi-Teixeira patlaması

Beşiktaş’ım Antalya kampı sona erdi. Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde günde çift idmanla güç depoladı.

Kondisyon çalışmalarında önemli aşama kaydeden Kartal, taktiksel çalışmalara da ağırlık  verdi. Karaveli'nin en çok üstünde durduğu mesele gol sorunuydu. Bol bol oyuncularına şut çalıştırması yapan deneyimli antrenör, ofansif bölgede forma giyen isimlerle yakından ilgilendi.

Michy Batshuayi ile Alex Teixeira, performanslarıyla dikkat çeken isimler oldu. Karaveli, sezonun geride kalan bölümünde iki yıldız isimden yüksek verim alacağına inanıyor.

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