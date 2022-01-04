Beşiktaş’ta corona bitmiyor! İki vaka daha çıktı
Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda toplam vaka 7'ye yükseldi.
Katar’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaş’ta iki corona vakasına daha rastlandı! İstanbul’da yapılan testlerde 5 futbolcuda şüpheye rastlanması sonrasında Katar’a eksik giden siyah-beyazlılar, yolculuk sonrası yapılan test sonrasında bir kötü haberle daha sarsıldı!
Bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişide pozitif sonuç çıktı.
Siyah-beyazlıların dün yaptığı açıklamada, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın Katar’a götürülmediğini duyurmuştu.
BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
“Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”