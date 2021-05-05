Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi Vincent Aboubakar kararı

Sakatlıktan döndüğü Sivasspor maçında tekrar sakatlanan Beşiktaş forveti Vincent Aboubakar'ın durumunda gelişme olmadığı belirtildi.

Hafta boyunca tedavi olacak Aboubakar'ın, buna rağmen 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesinin çok zor olduğu ifade edildi. Sağlık heyetinin, golcü futbolcuyu ligin son iki haftası ile kupa finaline yetiştirmeyi makul hedef olarak gösterdiği vurgulanıyor.

29 yaşındaki Kamerunlu forvet, bu sezon oynadığı 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaptı. Ligde Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçını kaçırdıktan sonra Sivasspor karşısında sahaya çıkan Aboubakar, ilk yarıda sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Kayserispor, Rizespor ve son olarak Hatayspor maçlarında da forma giyemedi.

Aboubakar’ın yokluğunda forvette sorun yaşaması beklenen siyah beyazlılar, tecrübeli forvetin oynamadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor maçı ise golsüz beraberlikle sona erdi.