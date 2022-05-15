Beşiktaş’ta Josef arkadaşlarından ve taraftardan özür diledi

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-0 yendiği maçın ilk yarısında sert hareketi sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza, Twitter aracılığıyla özür diledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Josef de Souza 37. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. Rakibinin bileğine tehlikeli şekilde basan ve VAR uyarısının ardından pozisyonun izlenmesiyle kırmızı kart gören Josef itiraz etmeden soyunma odasına gitti.

Rosier’den sonra takımda kırmızı kart gören ikinci isim olan Brezilyalı oyuncu, gol de attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özür dileyerek tweet’ine başlayan Josef de Souza taraftarlara da teşekkür etti;

“Öncelikle takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Beklediğimiz gibi bir sezon olmadı ama önümüzdeki sezon çok çok daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum. Karşılıksız desteği için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Öncelikle takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Beklediğimiz gibi bir sezon olmadı ama önümüzdeki sezon çok çok daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum. Karşılıksız desteği için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. — Souza (@souza5) May 15, 2022