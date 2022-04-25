Beşiktaş’ta Josef cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Josef, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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Spor Toto Süper Lig’i 34. haftasında Kasımpaşa ile Vodafone Park’ta karşılaşan Beşiktaş’ta Josef de Souza, maçın 22. dakikasında sarı kart gördü. Orta sahadaki pozisyonda Muleka’ya faul yapan Brezilyalı oyuncu bu kartın ardından cezalı duruma düştü.

Josef’in yaptığı faul için Kasımpaşa oyuncuları kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak maçın hakemi Yasin Kol’un kararı sarı kart oldu.

Josef de Souza gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak.