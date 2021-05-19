Beşiktaş’ta şampiyonluk kutlamaları başladı

Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına bugün saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Tören öncesi Siyah-beyazlılar ekip, şampiyonluğu kutlamak için tekneyle Vodafone Park’a hareket etti. Teknede meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Siyah-beyazlılara, Boğaz’da pek çok tekne de eşlik etti.

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ŞAMPİYONLUK TÖRENİNE KATILACAK SANATÇILAR…

Şampiyon Beşiktaş bugün gerçekleşen törenle krallık tacını takıyor. Kupasına kavuşacak Kartal’ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe’de birlikte kutlanıyor. Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park’ta düzenlenecek törenle kupasını kaldıracak.

Kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsaminda Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş beİN Sports’tan tarafından canlı olarak ekrana getirilecek.

Beşiktaş Kulübü normalleşmenin ardından kupanın taraftarlarla özel bir törenle buluşturulacağını duyurdu. Beşiktaşlı taraftarların tekne ve yatlarla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirmek istedikleri kutlamalara da Kovid-19 kısıtlamalar nedeniyle İstanbul Valiliği’nden izin çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların en son 2017’de Boğaz’da düzenledikleri kutlamalar büyük beğeni toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.