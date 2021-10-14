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Beşiktaş’ta üçlü pazarlık

Beşiktaş, iç transferde sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan üç futbolcu ile yapağı görüşmelere hız kazandıracak.

Ali AYDIN
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Beşiktaş’ta üçlü pazarlık

Mevcut kadrosunu korumak isteyen Beşiktaş, iç transferde yeni sözleşmeler konusunda düğmeye basıyor. Siyah-beyazlılar, görüşeceği 3 isimden biri olan Cyle Larin'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro önerdi. İmza parasıyla birlikte yaklaşık 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı oyuncuyla, kulübün teklifini kabul etmemesi durumunda yollar ayrılacak. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida ile de pazarlık masasına oturacak.

VIDA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ın Domagoj Vida'ya yıllık yaklaşık 2 milyon Euro önermesi bekleniyor. Kulüpte kalmaya sıcak bakan Hırvat savunmacının, teklife vereceği cevap beklenecek ve kadroda tutulması için şartlar zorlanacak. Kartal'da son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken Güven Yalçın'la ise yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Başarılı forvetin gelecek hafta içerisinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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