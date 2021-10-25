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Beşiktaş’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel tişört

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı.

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Beşiktaş’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel tişört

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluğun önemli adaylarından Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı takım mücadele öncesinde ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tişörtlerle çıktı.

Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu tişörtleri giyen siyah-beyazlı futbolcular, Cumhuriyetin 98. yılını da kutlamış oldu.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu – Sözcü

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