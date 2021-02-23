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Bir Aboubakar etmediler

Beşiktaş'ın gündemine gelen golcüler, sezon başında tartışmalı kadroya katılan Aboubakar'ın eline su dökemediler.

Ali AYDIN
Güncellenme: 07:58, 23/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Bir Aboubakar etmediler

Beşiktaş, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu sezonun hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde özellikle santrfor bölgesine önemli takviyeler yapmak için uğraştı. Yazın tartışmalı şekilde bedelsiz Vincent Aboubakar alındı, kış transferinde de kiralık Cenk Tosun kadroya katıldı. Özellikle Aboubakar herkesi kendine hayran bırakırken Beşiktaş'ın imza aşamasına getirip anlaşamadığı diğer isimler ise mevcut takımlarında adeta döküldü.

Aboubakar 12 gol atarken geri dönen Larin ile iyi bir ikili oluşturdu. Cenk de 2 gol kaydetti.

4 OYUNCU TOPLAM 2 GOL ATTI

Yazın akıllardaki ilk isim Nikola Kalinic'ti… Atletico Madrid'in 1.8 milyon Euro'ya Verona'ya sattığı Hırvat golcü sadece 1 gol atabildi. Porto'dan 5.5 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova'ya giden Ze Luis de bu sezon 12 maça çıkıp sadece 1 golde kaldı.

Devre arasında son anda çalım atan Hulk, Atletico Mineiro'da oynayamıyor. Milan'a imza atan Mandzukic ise çıktığı 5 karşılaşmada ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Üstelik, gerçekleşmeyen transferlerin tamamı Aboubakar'dan maliyetli ve yaşlı futbolculardı.

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Yayınlanma Tarihi:07:55,