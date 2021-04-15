Borussia Dortmund’un 17 yaşındaki yıldızı Jude Bellignham tarihe geçti

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un 17 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, Manchester City’ye attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

17 yıl 289 günlük İngiliz orta saha, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Borussia Dortmund’u 1-0 öne geçiren golü attı ancak, takımının 2-1 mağlup olmasına ve turnuvadan elenmesine engel olamadı. İlk maçta da rakibini 2-1 mağlup eden Manchester City yarı final biletini cebine koyarken, eski Birmingham City futbolcusu Jude Bellingham için tarihi bir gece olarak kayıtlara geçti.

Ceza sahası içinde topla buluşan ve köşeye harika bir plase yollayan Bellingham, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetti ve Bojan Krkic’ten sonra (17 yıl 217 gün) grup aşamasından sonraki maçlarda gol atan en genç oyuncu oldu. İngiliz futbolcular arasında bunu başaran en genç futbolcu olarak kayıtlara geçen Bellingham, tüm Şampiyonlar Ligi takvimlerinde de gol atan en genç 8. oyuncu olmayı başardı.

Dortmund’a transfer olmadan önce haftada 500 Pound’dan daha az kazanan eski Birmingham City futbolcusu, Manchester City’ye karşı ki maçta da forma giydi ve performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Eski futbolcu Owen Hargreaves, Bellingham’ın gol vuruşu için yaptığı yorumda, “Vay canına, o inanılmaz. İnanılmaz. Dokunuş, sakinlik ve bitiricilik. Ceza sahası içinde olma içgüdüsüne sahip ve bunu yapacak kalitesi korkutucu. Onu ne kadar çok izlersen o kadar hayran bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham, 35 dakikalık bölümde maçın kahramanı. Önce golünü attı sonra golü çıkardı! #UCL pic.twitter.com/DbkWtNmHMK — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 14, 2021

“YALAN SÖYLÜYOR OLABİLİR”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçtan sonra Jude Bellingham’la ilgili yaptığı açıklamada, “İnanamıyorum. Belki de yalan söylüyordu. 17 yaşında biri için fazlasıyla iyi” yorumunda bulundu.

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Jude Bellingham kimdir?

29 Haziran 2003 İngiltere doğumlu Jude Bellingham, merkez orta saha oyuncusu olarak görev alıyor. Birmingham City’nin akademisinde yetişen genç futbolcu, sezon başında 23 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’a transfer oldu. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda toplam 39 maça çıkan Bellingham 3 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Jude Bellingham, İngiltere Futbol Federasyonu geleceği planlamak için onu seçtiğinde 13 yaşındaydı. Stourbridge doğumlu genç, İngiltere’nin U15 Milli Takımı’na katıldı. Çok az kişinin onun yaşında böyle bir başarıya ulaştığını düşünürsek daha ufak yaşta yeteneği gözler önündeydi. Bazı takım arkadaşlarından ve rakiplerinden iki yaş küçük olması önemsenmedi ve sadece futboluna odaklanması istendi. Bellingham’a verilen mesaj şuydu; hata yapma ve fiziksel mücadele konusunda endişelenme.

Milli Takım’daki hocaları, orta saha oyuncusunun farklı yetenekler sahip oldğunu gördü ve olabildiğince hızlı bir şekilde sisteme dahil olmasını sağladılar. Şimdiye kadar sergilediği performansa bakılırsa işler yolunda gidiyor. Keşfedilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen henüz 17 yaşındayken uluslararası seviyeye gelmiş olması hayranlık uyandırıyor. Borussia Dortmund’un Manchester City ile oynadığı ilk maçta takımın en iyi oyuncusuydu.

17 yaşındaki Jude Bellingham’ın geçen hafta Manchester City’ye karşı gösterdiği performans pic.twitter.com/zpjYq9gbEM — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) April 14, 2021

17 YAŞINDAKİ SAKİN GÜÇ

Rövanş maçında attığı goldeki sakinliği ve köşeye yaptığı vuruşla kaleci Ederson’u çaresiz bırakması, yeteneğinin doğal yansıması gibiydi. Dortmund’un antrenörü Edin Terzic’in genç futbolcuya güvenerek Manchester City karşısında görev vermesi de bu yükselişte önemli rol oynuyor. Terzic, “Kendini buna hazırladı. 17 yaşında bir çocuğun üç günde bir maç oynaması çok özel” sözleriyle Bellingham’ın performansını övdü.

Tüm bunların en etkileyici yanı ise, oynadığı pozisyon. Pek çok genç, geniş alanlarda veya hücum pozisyonunda gelişim sağlayabilir. Ancak orta sahanın ortasına yerleştirildiğinde kaçacak yeri yoktur. Takımına liderlik yapmakla yetinmeyen Bellingham, hücumda da takımına büyük katkı sağladı. Attığı golden sonra kendi kalesinden çıkardığı topla her iki ceza sahası içinde ne kadar etkin olduğunu gösterdi. Birmingham City’nin onun formasını emekli etmemesine şaşırmamalı.