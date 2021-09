Brezilya Arjantin maçında kaos! Sahaya girip sınır dışı etmek istediler…

Brezilya-Arjantin maçı öncesi büyük olay... Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu İngiltere'den gelen oyuncuların ihraç edilmesi için sahaya girince ortalık karıştı. Arjantin takımından 4 oyuncu sınır dışı edilmek isteniyor.

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Sao Paulo’da oynanacak Brezilya-Arjantin maçı öncesi ortalık karıştı. Brezilya cephesi Arjantin takımından 4 oyuncunun sınır dışı edilmesini talep etti. Maçtan bir gün önce, Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu İngiltere’den gelen dört oyuncunun ihraç edilmesi için baskı yapmıştı.

Maça saatler kala ise kaleci Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia’yı sınır dışı etmek için resmi bildiri yayınlandı. Lionel Messi ve arkadaşlarının yer aldığı otelde polis kordonu oluşturuldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu 4 oyuncu için ‘oynayabilir’ kararı verdi. Girişimler sonucu oyuncular takım otobüsüyle stadyuma hareket etti. Neo Quimica Arena’daki mücadele başladı ancak 6. dakikada Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu Heyeti’nin sahaya girmesiyle Brezilya – Arjantin maçı durduruldu.

İngiltere’den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia’nın sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girilmesine, Arjantin tarafı karşı çıktı ve takım halinde soyunma odasına gitti. Arjantin Federasyonu maçın askıya alındığını açıkladı.

Brezilya’nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuların 14 gün gözlem altına kalma kararı var. Sözü geçen dört oyuncunun yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesi ile Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu sınır dışı bildirisi yayınladı. Maçtan iki saat önce yayınlanan karar tamamı İngiltere Premier Lig oyuncuları için alındı.

20.04 – Brezilyalı yetkililer, İngiltere’den gelen oyuncular E. Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia’yı sınır dışı etmek istedi.

20.18 – CONMEBOL’ün izniyle oyuncular takımla stadyuma hareket etti.

22.11 – Brezilyalı yetkililer sahaya girdiler ve maç başlangıcından kısa bir süre sonra durdu.

22.13 – Arjantinli oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Oyuncular bir süre sahada ve soyunma odası koridorlarında bekledi.

22.45 – Arjantin Federasyonu maçın askıya alındığını duyurdu. Hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporu FIFA Disiplin Komitesi’ne ileteceği açıklandı.

One of the craziest things I've ever seen.

Brazilian police have walked on to the pitch and stopped the match to detain the 4 Argentinian players who lied to enter the country. Lo Celso, Buendia, Romero and Emi Martinez.

Madness

pic.twitter.com/A0RxcQWuZx

— FutbolBible (@FutbolBible) September 5, 2021