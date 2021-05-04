Brezilya efsanesi Adriano’yu ağlatan haber!

Brezilya efsanesi Adriano, ünlü Maracana Stadı’ndaki şöhretler müzesine dahil edileceği haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Ronaldinho, Pele, Ronaldo ve Garrincha gibi efsanelerin ayak izlerinin yer aldığı müzede, artık kendisinin de olacağını duyan Adriano, mutluluğunu ailesiyle paylaşırken o anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğraflarını paylaşırken “Maracana’ya ayak izimin koyulacağı haberini aldığımda” notunu yazan Adriano “Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili basın mensuplarına da açıklama yapan efsane futbolcu, “Çok heyecanlıyım. Bu her zaman hayalimdi” dedi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle tören düzenlenmeyeceği açıklanırken, salgının geride kalmasının ardından Adriano için organizasyon yapılacağı belirtildi.

Rio de Janeiro’nun spor alanlarından sorumlu yönetim kurulu başkanı Adriano Santos, “Halkımız Maracana’da maç izleyebildiğinde Adriano’yu onurlandırmayı düşünüyoruz. Onun Flamengo ve Brezilya taraftarlarıyla olan güçlü ilişkisi nedeniyle, şimdi davet edip kalabalık olmadan tören yapmamızın bir anlamı yok” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Adriano imperador (@adrianoimperador)’in paylaştığı bir gönderi

BAŞARILARLA DOLU YILLAR

Brezilya Milli Takımı için oynadığı 48 maçta 27 gol atan Adriano, 2004 yılındaki Copa America zaferini, 7 golle gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülüyle taçlandırmayı başarmıştı. Flamengo formasıyla Maracana’da birçok başarıya tanıklık eden Adriano, İtalya takımlarından Inter ile dört Serie A şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin zirve dönemlerinde dünyanın en iyi santrforları arasında yer alan Adriano, 2004 ve 2005 yıllarında Ballon d’Or sıralamasında altıncı ve yedinci oldu. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, “doğal bir canavar” diyerek eski takım arkadaşının yeteneklerine göndermede bulunmuştu. Kariyerinde Flamengo ve Inter dışında, Fiorentina, Parma, Roma, Corinthians, Atletico PR, Miami United formaları giyen Adriano, Brezilya Milli Takımı ile 2004’teki Copa America zaferinin yanı sıra 2005’te Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. Inter formasıyla dört lig şampiyonluğu bulunan Brezilyalı efsane, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası şampiyonluğu tattı.

TRAJİK ÖLÜM, UYUŞTURUCU VE ALKOL

Ancak saha dışında yaşadığı problemler, alkol bağımlılığı ve sağlıklız yaşam tarzı Adriano’nun kariyerinde büyük düşüşlere neden oldu. Babasının trajik ölümü sonrasında uyuşturucu ve alkole yönelen ve düzenli partilerin sonunda potansiyelini ve kariyerini yok etti. O dönemler için “Ne kadar acı çektiğimiz sadece ben biliyorum” diyen Adriano, “Babamın ölümü büyük bir yara açtı. Kendimi yalnız hissettim ve öldüğünde kendimi izole ettim. İtalya’da üzgün ve depresyondaydım. O zaman içmeye başladım. İçmeyi bırakamadım ve sonunda Inter’den ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

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“MİLYONLARI BIRAKTIM AMA MUTLULUK KAZANDIM”

“Nasıl gizleyeceğimi bilmiyorum. Sabah antrenmanlarına sarhoş gittim. Tamamen sarhoş olsam ve sağlık personeli beni revire götürmek zorunda kalsa bile hep tesislere gelirdim. Kulüp, basına hep kas sorunlarım olduğunu söyledi. daha sonra sorunun etrafımdaki insanlar, hiçbir şey düşünmeden beni kadınlarla ve alkollü partilere götürmekten başka bir şey yapmayan arkadaşlar olduğunu fark ettim. Brezilya’ya dönerek milyonları bıraktım ama mutluluk kazandım.”

Efsane futbolcu kısa süre önce 1.2 milyon Sterlin değerindeki lüks malikanesini satarak lüks bir otele taşındığını açıklamıştı.