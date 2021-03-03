Brezilya efsanesi Pele: ‘Corona virüsü aşısı oldum ancak…’

Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, Brezilya’nın Santos şehrinde corona virüsü aşısını yaptırdı. 5.7 milyon takipçili Instagram hesabından bir paylaşım yapan ve “Unutulmaz bir gün” notunu yazan Pele, pandemi konusunda herkesi daha dikkatli olmaya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde, çocukluk günlerinde yaşadığı yoksulluktan 1970 Dünya Kupası zaferine kadar hayatını konu alan belgeseli Netflix’te yayına giren Pele, “Aşıyı oldum. Ancak salgın henüz bitmedi. Birçok kişi aşı olana kadar, hayatları korumak için disiplini elden bırakmamalıyız” dedi.

“Lütfen ellerinizi yıkamaya devam edin ve mümkünse evde kalın. Dışarı çıktığınızda lütfen maskenizi unutmayın ve sosyal mesafenizi koruyun. Başkalarını da düşünür ve birbirimize yardımcı olursak bunu atlatırız.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Pelé (@pele)’in paylaştığı bir gönderi

Pele’nin oğlu Edinho, efsane ismin Aralık 2015’te olduğu kalça ameliyatı sonrası rehabilitasyon eksikliği nedeniyle babasının fizik açıdan iyi olmadığını itiraf etti.

Pele, yeni belgeselinde, 1970 Dünya Kupası’na katılırken ülkede iktidar olan diktatörlüğün baskısı nedeniyle ağladığını açıklamıştı.

Corona virüsü pandemisinin başladığı günden bu yana dünyada en kötü etkilenen ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya’da yaklaşık 260 bin insan corona nedeniyle yaşamını yitirirken, birçok hastane çöküşün eşiğinde. Güney Amerika ülkesi, ABD’nin ardından en fazla Covid-19 ölümünün yaşandığı ülke konumunda.