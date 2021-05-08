Bucaspor 1928’in arması değişti 

Misli.com 3. Lig 1. Grupta Play Off çeyrek finali ikinci ayağında pazartesi günü Arnavutköy Belediyespor’u konuk edecek Bucaspor 1928, Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuru sonucunda Bucaspor’a ait üzümlü armaya kavuşmanın sevincini yaşadı. Değişikliğin onaylandığını müjdeleyen sarı-lacivertliler, Kulüp Başkanı Cihan Aktaş’a verdiği sözü tuttuğu için teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TFF’ye yapılan başvuru sonucunda takımımızın üzümlü arma değişikliği onaylanmıştır. Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş, söz verdiği gibi takımımızı üzümlü armasına kavuşturdu, bugüne kadar takımımız için taraftarımıza verdiği her sözü hayata geçiren başkanımıza emekleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş da camiaya verdikleri sözü tuttukları için gururlu olduklarını söyledi. Sıradaki hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Aktaş, “Söz vermiştik, Buca için sözümüzü tuttuk ve üzümlü armamıza yeniden kavuştuk. Amaçladığımız şeyleri tek tek gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada yarım kalan işimizi tamamlayıp Play Off şampiyonluğu yaşamak var. Bize desteğini esirgemeyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BUCASPOR 1928’İN İNANCI TAM

Öte yandan deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor’la evinde rövanş müsabakasına çıkacak Bucaspor 1928’de tüm planlar tur üzerine kuruldu.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu Play-Off maçlarının stres ve gerilim yüklü olduğunu belirterek, “Biz İstanbul’dan avantajlı bir skorla döndük. Evimizde kazanıp yarı finale adımızı yazdıracağımıza inancım tam. Sakin kalacağız ve gerekeni yapacağız. Hedefimiz sezon başından bu yana şampiyonluktu. Normal sezonu ikinci sırada bitirsek de Play-Off’tan amacımıza ulaşacağız” dedi.