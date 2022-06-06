Burak Elmas: Fatih Terim’e artık kırgın değil, kızgınım

Galatasaray'da başkanlığının son haftasına giren Burak Elmas, verdiği son röportajda başkan olduktan sonra sözleşme imzalayıp ardından kötü sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdığı Fatih Terim hakkında konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

11 Haziran'da Galatasaray'daki başkanlık görevini devredecek Burak Elmas, VOLE'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Fatih Terim sayesinde başkan seçildi” eleştirilerine cevap veren Elmas, “Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. Bilmiyorum onun bir analizi var mı? ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ diye mesaj yolladı bana. Fatih Terim’in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim. Seçimde Fatih Terim’le çalışmayacağını söyleyen zaten 1 aday oldu. Diğer adayların hepsi zaten devam edeceğini söylemişti. Ayrılık kararını belki de daha erken vermem gerekirdi. Terim'e artık kırgın değil, kızgınım” dedi.

“ÜYE VE TEKNİK DİREKTÖR TERİM’İ BİRBİRİNDEN AYIRDIM”

Fatih Terim’le ayrılık sürecini anlatan Burak Elmas, “Ayrılık sürecinde Fatih Terim’le ilgili hiçbir negatif laf söylemedim biliyorsunuz. Saygı duyduğumu söyledim. Basit bir anlaşamama, Galatasaray’da gelecek stratejisi açısından bu profesyonel bir çalışmaydı. Üye Fatih Terim ve teknik direktör Fatih Terim’i birbirinden ayırdım. O rollerin birbirine karışmaması lazım çünkü o zaman sağlıksız bir ilişki oluyor. Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktörler profesyoneldir. İkisini de yapamazsınız aynı zamanda. Çünkü bizim tüzüğümüzde bir madde vardır. Kulüpte profesyonel olarak görev alanların üyelikleri dondurulur. Oy kullanamazsınız” diye konuştu.

AYRILMA NOKTASINA NASIL GELİNDİ?

Fatih Terim’le yollarını ayrılma noktasına nasıl geldiğini anlatan Burak Elmas, “Terim’in geçmiş Galatasaray’da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja ‘hayırlısı olsun’ dedim. Fatih Terim’le bizim ayrıldığımız esas yer ekip meselesiydi. Hocayla ben ilk konuştuğum zaman ‘Galatasaray’da kişilere bağlı olmayan bir futbol stratejisi kurmamız lazım’ dedim. Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün ekibi olur. Teknik direktörlerin yardımcı antrenörleri olur. Kulübün departmanları kim gelirse gelsin kurumsal akıldır. Böyle yapmazsanız her gelen teknik direktör kendine göre değişiklikler yapar. Hoca ayrıldıktan sonra ekipteki birçok arkadaş kendi istifa etti zaten, normal değil. Onlar Galatasaray’ın çalışanlarıyla, Galatasaray’da çalışmaya devam etmeleri lazım” açıklamasını yaptı.