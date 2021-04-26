Burak Yılmaz Fransa’yı salladı, Lille’i taşıdı: 2-3

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz’ın coştuğu maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Lyon’u 3-2 mağlup etti.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani’nin 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Lyon, 35’te Jose Fonte’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

Dakikalar 45+1’i gösterirken yaklaşık 20 metreden frikik kullanan Lille, Burak Yılmaz’ın harika golüyle soyunma odasına 2-1’lik skorla girdi.

BURAK YILMAZ’IN İNADI

İkinci yarıda baskısını iyice artıran Lille, 60’da Jonathan David’in golüyle durumu 2-2’ye getirirken, golün asisti Burak Yılmaz’dan geldi. Lyon deplasmanında adeta takımını sırtlayan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, 85. dakikada Yusuf Yazıcı’nın kafa pası sonrası savunmanın arkasına çok iyi sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturarak takımını 3-2’lik galibiyete taşıdı. Tecrübeli futbolcu ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Bu sonuçla puanını 73 yapan Lille, bir puan arkasındaki PSG’nin önünde liderlik koltuğunda yer aldı. Lyon ise 67 puanla 4. sırada kaldı. Lille ligde bir sonraki maçında Nice’i ağırlarken, Lyon deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

Lille, Burak Yılmaz’ın inanılmaz performansıyla hem maça hem de zirveye geri dönüyor! Burak Yılmaz

2 gol

1 asist Lyon 2-3 Lille

#beINSPORTS HD 4 pic.twitter.com/ONGRwG0nu0 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 25, 2021

LIGUE 1: “KRAL”

Maç sonu Ligue 1’in İngilizce paylaşım yapan resmi Twitter hesabı, Burak Yılmaz’ın fotoğrafını “Kral” mesajıyla paylaştı. Fransa medyası milli futbolcunun performansını manşetlere taşıdı.