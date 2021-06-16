Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler’le karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, ilk yarıda yediği golle soyunma odasına 1-0 geride girerken, ikinci yarıda beraberlik baskısını arttırdı.

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Burak Yılmaz’la gole çok yaklaşan Ay-Yıldızlı ekip, yüzde 100’lük pozisyondan eli boş döndü. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını ceza sahasının sağ tarafına doğru gönderdi.

Bu noktada bulunan Merih Demiral kafa ile pasını altıpas çizgisinin önüne doğru aktardı. Kaan Ayhan kafa ile topu hemen arkasındaki Burak Yılmaz’a yolladı. Havadaki topa altıpas içinde acele bir vuruş yapan Burak Yılmaz’ın şutu üstten auta gitti.

Pozisyonun ardından milli forvet büyük üzüntü yaşarken milli takımımız karşılaşmayı 2-0 mağlup tamamladı. Sosyal medyada Burak Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyonla ilgili şu yorumlar yapıldı:

Şenol Güneş: Burak gol atmamız lazım

Burak Yılmaz: İnşallah atarsınız hocam#TUR #TURWAL pic.twitter.com/elqKHxU6pC — furkan / 3g0s (@furkaangnc) June 16, 2021

Kritik maçlarda Burak Yılmaz pic.twitter.com/kGRcVKkLkX — Ekmek Reis (@ekmekreiis) June 16, 2021

Burak Yılmaz’dan gol beklerken attığı gollerin değil de ettiği küfürleri sayıyor olmamız pic.twitter.com/Oc02FBdMQ8 — Çiğdem (@cigdem7979) June 16, 2021