Bursaspor ve Kocaelispor son nefeste! TFF 1. Lig’de gol yağmuru…

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesinin ardından gözler Play-Off ve kümede kalma yarışına döndü. TFF 1. Lig 34. haftasında oynanan 9 maçta gol yağmuru yaşandı. 18 takımın tamamının gol attığı ve 9 maçta 31 golün yaşandığı haftada sürpriz sonuçlar meydana geldi...

Sozcu.com.tr

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TFF 1. Lig’de kümede kalma ve Play-Off turuna bilet alma mücadelesi iyice kızıştı.

Sahasında Altınordu’yu ağırlayan Kocaelispor, önce geçtikten sonra 2-1 geriye düştüğü maçın son anlarında bulduğu golle 2-2 berabere kalarak ağır bir yenilginin önüne geçti. Ligde 16. sırada küme düşme hattında bulunan Kocaelispor 41 puana ulaştı ve 15. sıradaki 42 puanlı Altınordu’nun farkı artırmasına izin vermedi. Taraftarı önünde Altınordu’yu yenerek kümede kalma umutlarını daha iyi bir konuma getirme şansını kaçıran Kocaelispor, berabere kalarak son iki haftaya ümitli girmeyi başardı.

Kümede kalma mücadelesi veren bir diğer ekip Bursaspor ise, Süper Lig’e yükselmesi kesinleşen Ümraniyespor’a 90+5’te diş geçirdi. Ev sahibi Bursaspor, son saniyede bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanarak puanını 41 yaptı ve Altınordu’nun da puan kaybetmesiyle kümede kalma yarışına ortak oldu.

TFF 1. LİG’DE PLAY-OFF YARIŞI

Play-Off’a kalan dört takım arasından Süper Lig’e yükselen son ekip olmak isteyenlerin mücadelesi de nefes kesti. Sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 3-2 yenen Tuzlaspor 49 puana ulaşarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2’ye indirdi.

Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor ise, dörtlü Play-Off’a kalmayı garantileyen ekipler.

Öte yandan Samsunspor’u sahasında 2-1 yenen Boluspor da puanını 44 yaptı ve kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

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