Bursaspor’un yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati’yi getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke'nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SON YILLARIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 6 haftada 5 puan toplayarak son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine imza attı. TFF 1. Lig'in ilk 6 haftalık diliminde sadece 5 puan toplayan Bursaspor, kötü gidişe dur demenin yolunu Teknik Direktör Fatih Tekke'yi göndererek buldu. Nitekim yeşil-beyazlı takım, bu performansıyla son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine de imza attı. Bu sezon henüz 5 puan toplayan Bursaspor, 2018-2019 ve 2013-2014'de 5 puan toplamış ve son 18 yıllık süreçte bunun altında puan elde etmemişti. Bursaspor, 2003-2004'te 6 haftalık dilimde 3 puan toplamış ve kötü başlangıcın startını vermişti.