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Bursaspor’un yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati’yi getirdi.

Yayınlanma: 14:29 - 21 Eylül 2021 Güncellenme:
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Bursaspor’un yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Tuzlaspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Fatih Tekke'nin ardından yeşil-beyazlı kulüp, Özcan Bizati ile anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SON YILLARIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 6 haftada 5 puan toplayarak son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine imza attı. TFF 1. Lig'in ilk 6 haftalık diliminde sadece 5 puan toplayan Bursaspor, kötü gidişe dur demenin yolunu Teknik Direktör Fatih Tekke'yi göndererek buldu. Nitekim yeşil-beyazlı takım, bu performansıyla son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine de imza attı. Bu sezon henüz 5 puan toplayan Bursaspor, 2018-2019 ve 2013-2014'de 5 puan toplamış ve son 18 yıllık süreçte bunun altında puan elde etmemişti. Bursaspor, 2003-2004'te 6 haftalık dilimde 3 puan toplamış ve kötü başlangıcın startını vermişti.

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