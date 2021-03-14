CANLI | Erzurumspor-Trabzonspor maçı canlı yayın

Süper Lig’in 30. haftasında düşme hattında yer alan Erzurumspor, üst sıralardan kopmak istemeyen Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Erzurumspor-Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık…

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Ligde kalma yolunda önümüzdeki maçlarda alacakları en yüksek puanı alarak ligde kalmayı amaçlayan Erzurumspor ise bu maç ile birlikte bir seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Andres Trondsen sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların yanı sıra kas ağırları olan Berat Özdemir ve kart cezası bulunan Vitor Hugo karşılaşmada forma giyemiyor. Erzurumspor’da ise kırmızı kart cezalısı Manuel da Costa, sarı kart cezalısı Johanna Omolo ve sakatlığı devam eden Ricardo Gomes takımdaki yerlerini alamıyor.

Ligde 4. randevu

Trabzonspor ile BB Erzurumspor Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında oynanan 3 maçta bordo-mavililer 2 galibiyet alırken 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor kalesinde gol görmedi.

10 maçta sadece 1 beraberlik

Erzurumspor, Trabzonspor’a karşı 2000 sezonundan berri Ligde ve Türkiye Kupasında karşılaştığı son 10 maçta sahadan 9 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ayrıca Süper Lig'in ilk devresinde Trabzon'da oynanan müsabakayı da Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.

Dadaşlar eğer bu maçta sahadan 3 puanla ayrılırsa 10 maç sonra Trabzonspor'a karşı ilk galibiyetini almış olacak.

Trabzonspor’un yüzü deplasmanda gülüyor

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı 3-1’lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer deplasman maçlarında yenilmedi.

Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe’nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

Deplasmanda Avcı ile yenilmedi

Trabzonspor, Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Abdullah Avcı ilk maçına Erzurumspor karşısında çıkmıştı

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk resmi maçına Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig’de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.