CANLI | Fenerbahçe Göztepe

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın hakemi Hüseyin Göçek…

CANLI ANLATIM

Sayfa önemli pozisyonlarda güncellenecektir. Sayfayı yenilemek için tıklayınız.

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 8′ Hızlı gelişen Göztepe atağında savunmanın arkasına atılan topta Ndiaye’nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş Altay’dan döndü.

Hızlı gelişen Göztepe atağında savunmanın arkasına atılan topta Ndiaye’nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş Altay’dan döndü. GOL! 9′ Savunmanın arkasına atılan uzun topta Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına kadar çıkan Altay’dan sıyrılan Halil, topu boş kaleye gönderdi. 0-1

23′ Valencia’nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.

Valencia’nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı. 28′ Ozan Tufan’ın uzak mesafeden çektiği sert şutu İrfan Can kornere çeldi.

Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, sahasında oynayacağı maçı kazanarak haftayı kayıpsız kapatmayı hedefliyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda zorlandığı gözlenen Göztepe ise, Kadıköy’den en az puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

YEDEKLER: Harun, Mert, Cisse, Samatta, Pelkas, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan, Gökhan

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif Ndiaye, Jahovic

YEDEKLER: Megyeri, Marko, Titi, Kerim, Yalçın, Kubilay, Esiti, Tripic, Napoeloni, Ideye

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda yer almıyor. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Ameliyat olan ve sezonu kapatan Perotti de maçta oynayamıyor.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe’de Göztepe maçında 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe ligde 54’üncü kez rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir’de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

GÖZTEPE’NİN İNANCI TAM

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Göztepe, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a iddialı geldi. Göztepe’de tüm camia 3 puana kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden takıma destek vermek için birçok paylaşımda bulundu.

Göztepe’nin başında ilk galibiyetini geçen hafta elde eden Teknik Direktör Ünal Karaman da hafta içindeki idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgilenip herkesi kritik maç öncesi motive etmeye çalıştı.