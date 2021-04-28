CANLI | Galatasaray Konyaspor

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray ile düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Konyaspor arasındaki mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır…

Ligde geride kalan maçlarda Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor. Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş’ın 6, ikinci Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray’da, Konyaspor maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. İsmi açıklanmayan üç futbolcu, Konyaspor maçında takımdaki yerlerini alamıyor. Galatasaray’da ayrıca sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, kadroda yer almıyor. Konyaspor’da sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Skubic ile tedavilerine devam edilen Milosevic, Alper Uludağ ve Anicic forma giyemiyor.

40. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 78 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya’daki karşılaşmayı Konyaspor 4-3 kazanmıştı.

Evinde 4 maçtır 3 puan alamıyor

Galatasaray, bu sezon ligde evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 38 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta da evinde 3 puan alamadı. Cimbom, Sivaspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a ise mağlup oldu.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Oghenekaro Etebo sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.