CANLI | İtalya-İngiltere | EURO 2020 Finali

EURO 2020 finalindeki İtalya-İngiltere maçı ile şampiyon belli oluyor. Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’da başlayacak ve Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. 1968’den sonra ikinci kez şampiyon olmak isteyen İtalya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen İngiltere karşısında kupayı alıp ülkesine götürmeye çalışacak.

İTALYA ÜSTÜN!

İtalya Milli Takımı, 1968 zaferinin ardından ikinci Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 maçta İtalya 10, İngiltere 8 kez galip gelirken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise İngiltere rakibine karşı, 33’e 31 üstünlüğünü koruyor. İki takım son olarak Mayıs 2018’de hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı.

MANCINI VE ÖĞRENCİLERİNİN SERİSİ

İtalya Milli Takımı Roberto Mancini yönetiminde 33 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. İtalyanlar, bu dönemde 27 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Yaklaşık 3 yıldır kaybetmeyen İtalya, son yenilgisini Eylül 2018’de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz’e karşı 1-0’lık skorla almıştı.

HARRY KANE’İN KRALLIK HESABI

İngiltere’de 4 golle en fazla fileleri sarsan isim olan Harry Kane, turnuvayı gol kralı olarak tamamlamayı hedefliyor. Tottenham’lı forvet, finalde iki kez ağları havalandırması durumunda 5 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Patrik Schick’i geçecek. İngilizler’de Manchester United’lı Raheem Sterling de 3 golle, takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı.