CANLI | Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın (ikinci yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe seyircisi önünde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında fırsat kaçıran ancak şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı lacivertliler Beşiktaş derbisiyle tekrar çıkış yaşamak istiyor. Beşiktaş ise Kayserispor karşısında aldığı 3 puanı taçlandırmak için Fenerbahçe derbisinde gülmenin peşinde. Fenerbahçe Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 17. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlıyor. 2021’in son derbisinde zirve iddiasını sürdürmek isteyen iki takım içinde kazanmaktan başka seçenek yok. Lider Trabzonspor’un haftayı 3 puanla kapatmasının ardından maçın önemi daha da arttı.

Fenerbahçe bugün kaybederse 15, Beşiktaş mağlup olursa liderin 18 puan gerisine düşecek. Derbinin sonucu iki hoca için de belirleyici olacak. Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira ile derbi sonucuna göre yollar ayrılabilir. Beşiktaş’ta ise Sergen Yalçın’ın istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli de zafer halinde koltuğunu sağlama alabilir.

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Necip Uysal sakatlandı

Siyah beyazlı ekipte, 18inci dakikada Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Necip Uysal, oyuna devam edemedi. Kenarda tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam edip kendini deneyen Necip Uysal, mücadelenin 21inci dakikasında kendini yere bıraktı. 23üncü dakikada Necip Uysalın yerine genç savunmacı Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon yaşayan Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Kadıköy'de izdiham!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken erken saatlerde stadyum çevresine gelmeye başladılar. Taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar ‘Yönetim uyuma, taraftara sahip çık' tezahüratları yaptı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Okul Açık' olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.

STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Necip Uysal ve Vida görev yaptı. Geçtiğimiz hafta 4-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Serdar Saatçı’ya formayı emanet eden Karaveli, derbide kırmızı kart cezasını tamamlayan Necip Uysal’ı görevlendirdi. Vida’nın savunma göbeğinde partneri Necip Uysal oldu.

JOSEF VE NECİP UYSAL 11’E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında görev yapamayan Josef de Souza, Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasına kavuştu. Beşiktaş’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Cezası nedeniyle Kayserispor mücadelesinde görev yapamayan Josef, Fenerbahçe karşısında 11de görev aldı. Öte yandan Giresunspor karşısında gördüğü kırmızı kart ile ligde oynanan iki maçta görev yapamayan Necip Uysal da Fenerbahçe maçıyla birlikte 11e döndü.

354. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, daha önce 353 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 33, siyah-beyazlılar ise 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.