CANLI | Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın

Galatasaray Adana Demirspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de 37. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

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Galatasaray Adana Demirspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. NEF Stadı’ndaki müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. VAR hakemi olarak ise Fırat Aydınus görev yapıyor. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana’da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor’a karşı sahaya çıkamayacak. Babel, Van Aanholt ve Muslera ise ceza sınırındaki isimler. Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenec Torrent’in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek. Adana Demirspor’da Stamboul ve Svensson sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.