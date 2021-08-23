CANLI | Galatasaray-Hatayspor

Galatasaray-Hatayspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Gaslatasaray-Hatayspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Hatayspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.

Galatasaray’da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer almıyor. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu’na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao takımla değil. Oğulcan Çağlayan’ın lisans sorunu devam ettiğinden forma giyemiyor.

Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda

Türk Telekom Stadyumu’ndaki çim bakam çalışmalarından dolayı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanıyor. Olimpiyat Stadyumu’nun 74 bin 753 kapasitesi bulunuyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında stadyumda yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci yer alabiliyor.

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor’u 2-0 mağlup ederken, Hatayspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

3. randevu

Galatasaray ile Hatayspor Süper Lig'de üçüncü kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay’daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1’er galibiyet aldı.

Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5’i Avrupa, 1’i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.