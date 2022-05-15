CANLI İZLE | Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 37. hafta)

Göztepe Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Göztepe Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yıldız golcü Michy Batshuayi’ye ilk 11’de yer vermedi.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Lourency, Wilker Angel, Atınç Nukan ile hasta olan François Moubandje’nin yanı sıra kadroya alınmayan Aytaç Kara ve Oussama Tannane takımdaki yerlerini alamıyor.

Beşiktaş’ta ise sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Mert Günok, Gökhan Töre, Mehmet Topal ile hasta olan Miralem Pjanic’in yanı sıra kadroya alınmayan Oğuzhan Özyakup bu maçta forma giyemiyorlar.

Göztepe, ligde topladığı 28 puanla 19. sırada yer alırken, Beşiktaş ise topladığı 55 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de hiçbir iddiası bulunmayan iki takım İzmir'de karşılaşıyor. Süper Lig’e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Geçen yıl 15 Mayıs'ta Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş için bugünkü sınav prestijden başka bir anlam ifade etmiyor.