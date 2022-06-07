CANLI | Litvanya Türkiye maçı canlı yayın (Uluslar Ligi C Ligi)
Litvanya Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 2. maçında Litvanya'ya konuk oluyor. İlk 11'de değişiklikler yapan Stefan Kuntz ilk maçta Faroe Adaları karşısında alınan galibiyeti perçinleme peşinde.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu ikinci maçında A Milli takım bugün deplasmanda Litvanya’ya konuk oluyor. Grupta ilk maçını Faroe Adaları karşısında oynayan A Milli takım sahadan 4-0’lık galibiyet ile ayrılmıştı. Karşılaşma Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta LFF Stadı’nda oynanıyor. Mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Novak Simovic yönetiyor. Milli Takım, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
2022’DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz’e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz’dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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