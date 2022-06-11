CANLI | Lüksemburg Türkiye canlı anlatım (UEFA Uluslar Ligi C Ligi)

Lüksemburg Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan dakika dakika takip edebilirsiniz... UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta üçüncü sınavımıza Lüksemburg karşısında çıkıyoruz. İlk 2 maçı kazanan A Milli Takım 3'te 3 peşinde. Lüksemburg Türkiye maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Lüksemburg Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Lüksemburg’a konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya’yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg’un averajla önünde lider durumda bulunuyor. Ay yıldızlılar Lüksemburg engelini de geçerek 3’te 3 yapmanın peşinde.

LÜKSEMBURG – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg – Türkiye maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45’te TRT 1’de canlı yayınlanacak.

LÜKSEMBURG İLE 8. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki rakiplerinden Lüksemburg ile daha önce 5’i özel 2’si resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda rakibine 6 kez üstünlük kurarken 1 maçta rakibine boyun eğdi. Söz konusu maçlarda Milliler rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

KUNTZ İLE 9. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 9. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul’da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya’yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık’ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz’la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ’ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya’da konuk ettiği İtalya’ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi’nin ilk maçında İstanbul’da Faroe Adaları’nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya’yı 6-0 mağlup etti.