CANLI | Sivasspor-Kopenhag

Sivasspor-Kopenhag maçını canlı olarak SÖZCÜ SPOR'dan takip edebilirsiniz. Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor. Sivasspor, Kopenhag maçından avantajlı bir sonuç elde etmeyi planlıyor. Sivassoor-Kopenhag maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetiyor.

Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

İki eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 19. randevu

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 21. sınavına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 20 müsabakaya çıktı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Geçen sezon son iki maça takımın başında çıkamamıştı

Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corona virüsüne yakalandığı için kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti.

Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.