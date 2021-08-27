CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

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Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray’ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekiliyor. Değişen format nedeniyle takım sayısı 32’ye düşürülen organizasyonda Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kura saat 13.00’te başladı.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI;

A GRUBU:

B GRUBU:

C GRUBU:

D GRUBU:

E GRUBU:

F GRUBU:

G GRUBU:

H GRUBU:

Grup maçları 16 Eylül Perşembe günü başlayıp 9 Aralık Perşembe günü sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nde final 18 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

LİDER TAKIM AVANTAJLI OLACAK

Bu sezon grubunu lider bitiren takımlar direkt olarak son 16 turuna kalırken, 2. sırada bitiren takımlar ise Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. bitiren takımlarla eleme turunda karşılaşacak.

Avrupa Ligi’nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise, Konferans Ligi’nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarla eleme turu oynayarak Konferans Ligi son 16 turuna kalmaya çalışacak.