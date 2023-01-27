Cenk Tosun, Vodafone Park’ta en çok gol atan oyuncu oldu

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle tarihi bir unvana sahip oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, deneyimli forvet bu golle tarihe geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında, kazandırdığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk Tosun, Alanyaspor kalecisi Runar Runarsson’u mağlup ederek takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Ligdeki gol sayısını 7’ye yükselten 31 yaşındaki Cenk Tosun, İnönü Stadı yıkıldıktan sonra yerine yapılan Vodafone Park’ta en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.

Vodafone Park’ta resmi maçlardaki gol sayısını 31 yapan Cenk Tosun, 2014-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Everton ve Crystal Palace maceralarından sonra Şubat 2021’de yeniden siyah beyazlılara döndü.

CENK TOSUN REKORU GÜNCELLEDİ

İkinci yarıya da golle başlayan Beşiktaş, 51. dakikada yine Cenk Tosun ile ağları sarsarken skor 2-0’a geldi. Milli futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 8’e, Vodafone Park’taki gol sayısını da 32’ye yükseltti.

İNÖNÜ’DE İLK GOL SEBA’DAN, SON GOL HOLOSKO’DAN

Beşiktaş, eski stadı İnönü’deki son resmi maçını Gençlerbirliği ile oynamıştı. Müsabakanın 73. dakikasında takımının üçüncü golünü filelere gönderen siyah-beyazlıların Slovak futbolcusu, BJK İnönü Stadı’nda son golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İnönü Stadı’nda ilk maç, 23 Kasım 1947’de Beşiktaş ile İsveç’in AIK takımı arasında oynandı. Bu stattaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş’ın futbolcusu olan, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba 40. dakikada attı. İnönü Stadı’ndaki ilk karşılaşma, AIK’in 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.