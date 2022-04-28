Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael’den basın mensuplarına iftar

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına iftar daveti verdi.

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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri iftarda, Beşiktaş’ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kazancı ile Ismael, sıcak bir ortamda geçen iftarda basın mensuplarıyla sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.