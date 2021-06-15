Christian Eriksen: Kendimi iyi hissediyorum

EURO 2020 B Grubu’ndaki Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının 42. dakikasında yer yığılan ve kalbi duran Christian Eriksen, yapılan ilk müdahaleyle yeniden hayata döndü.

Stattan bilinci açık şekilde ayrılan Eriksen, Danimarka’daki hastanede hala gözetim altında tutuluyor. Inter forması giyen yıldız futbolcu, milli takımın Twitter hesabından fotoğraf ve mesaj paylaştı.

“Tatlı destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim” diyen Eriksen, “Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. İyi hissediyorum ancak hâlâ birkaç tetkik yaptırmam gerekiyor. Şimdi, Danimarkalı takım arkadaşlarım için destek olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Üzücü olayın yaşandığı ilk maçta Finlandiya’ya 1-0 mağlup olan Danimarka, EURO 2020’deki 2. maçında 17 Haziran Perşembe günü Belçika ile Parken Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

A message from @ChrisEriksen8.

pic.twitter.com/WDTHjqE94w — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 15, 2021