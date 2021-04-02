Copa del Rey’de dev final: Athletic Bilbao-Real Sociedad

1902 yılından bu yana düzenlenen İspanya Copa del Rey'deki final heyecanı yaşanıyor. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalde Athletic Bilbao ile Real Sociedad kupayı kazanmak için karşılaşacak. Kral Kupası finali, 3 Nisan Cumartesi 22.30'da Tivibu Spor 2'den ekranlara gelecek. Daha önce bu kupayı Athletic Bilbao 24 kez kazanırken, Real Sociedad'ın iki şampiyonluğu bulunuyor.

Bundesliga ve Premier Lig'de iki dev maç

İspanya Kral Kupası finalinin dışında bu hafta sonu İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'da da heyecan dolu iki maç oynanıyor. 61 puanla Bundesliga'da zirvede yer alan Bayern Münih, 3 Nisan Cumartesi 19.30'da deplasmanda 57 puanla ikinci sıradaki RedBull Leipzig'e konuk oluyor. İngiltere Premier Ligi'ndeki Arsenal-Liverpool karşılaşması ise aynı gün 22.00'da kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe, Karşıyaka'yı konuk ediyor

Futbolun yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi'ndeki A.Petkim-Tofaş, Gaziantep-Darüşşafaka, Fethiye Bld-Türk Telekom, Ormanspor-Büyükçekmece, Galatasaray-Afyon Bld, Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-P.Karşıyaka ve Bursaspor-Anadolu Efes maçları şifresiz olarak Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.