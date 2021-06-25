Cristiano Ronaldo’nun sırrı ortaya çıktı

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 36 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla genç futbolculara taş çıkartıyor. Kırılmadık rekor bırakmayan Cristiano Ronaldo’nun, 2018 yılında Juventus için girdiği sağlık kontrollerine göre, vücut yaşının 20 olduğu belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo’nun vücudunu nasıl bu kadar dinç tuttuğunun sırrını, Juventus’un genç takımında oynayan Daouda Peeters açıkladı. Zaman zaman as takımla da antrenmanlara çıkan Daouda Peeters, Cristiano Ronaldo’nun sürekli aynı şeyi yediğini ve bunun da brokoli, tavuk ve pilav olduğunu söyledi.

Belçika kanalı HLN’ye konuşan Daouda Peeters, yıldız futbolcu hakkında “Hep aynı menüyü yer. Litrelerce su içer. Kola asla içmez. Her zaman ve her yerde kazanmaya odaklanmıştır. Genç futbolcuların gelişmesine de katkı sağlar, onlara yol gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

Cristiano Ronaldo’nun vücudunu bir enstrüman olarak gördüğünün altını çizen 22 yaşındaki futbolcu “Bu nedenle futbol dışında antrenmanlar yapmaz. Kaslanmak için çalışmaz. Ronaldo’nun saatlerce ayna karşısında kendisine baktığı şeklindeki inanış yanlış… Buna vakti yok. Kulüpte bulunduğu sırada sadece antrenman yapar. Gerçekten işi için yaşayan bir isim…” ifadelerini kullandı.

Daouda Peeters, Cristiano Ronaldo’nun çok iyi bir insan olduğunu ancak futbolu fazla ciddiye aldığını da belirterek sözlerini tamamladı.