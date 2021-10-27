Cumhuriyet coşkusu koşu ile başladı

Nilüfer’de Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Koşusu ile başladı.

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Nilüfer Belediyesi tarafından, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu”, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başladı. Geçen yıl pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen Cumhuriyet Koşusuna öğrenciler katıldı. Koşu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından başlatıldı.



Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda biten, 1500 ve 1200 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen koşuya 24 okuldan 166 takım ve 660 sporcu katıldı. Öğrenciler 8 kategori ve Nilüfer Belediyesi Başkanlık Kupası yarışlarında derece elde etmek için yarıştı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen koşuda Minik Kız, Minik Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız, Genç Erkek kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.