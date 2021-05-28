Devri gündemde olan TFF’nin Riva’daki tesislerinde plan değişikliği

Özlem GÜVEMLİ / Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'da inşa edeceği tesisler için yaklaşık 40 bin metrekarelik parsel, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “özel proje alanı” olarak belirlenmişti. Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne, kullanım hakkı Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olan arazi aynı yıl imzalanan protokol ile “TFF İdari Hizmet Binası” yapımı amacı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na tahsis edildi.

2015'DE ONAYLANDI

Özel proje alanına ilişkin imar planları, 2015 yılında bakanlık tarafından onaylandı. Parselin fonksiyonu “spor tesisi alanı” olarak belirlendi. Bu alanda spor tesisleri ile bu fonksiyonun tamamlayıcısı olarak “idari-sporcu kamp-konaklama-eğitim vb.” kullanımlar içeren hizmet tesisleri yapılabileceğine ilişkin plan notu düzenlendi. Yapılaşma koşulları da emsal 0.50, bina yüksekliği 3 kat olarak belirlendi.

BAKANLIĞA TAHSİSLİ

TFF tesislerinin karşısında bulunan ve “Milli Takımlar Tesisleri Projesi” kapsamında otel inşa edilen parsel için Beykoz Belediyesi tarafından imar planı değişikliği hazırlandı. İmar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 27 Mayıs günü askıya çıkarıldı. Plan değişikliğinin açıklama raporunda, söz konusu parselin tahsisli olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 22 Haziran 2020 tarihli yazısı ile taşınmaz üzerindeki tesislere ilave olarak spor tesisleri yapmak için gerekli imar planı çalışmalarının Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasını talep ettiği aktarıldı.

EMSAL 0.50'DEN 0.60'A ÇIKARILDI

Talep üzerine hazırlanan plan değişikliği ile spor tesisleri yapılacak alanda 0.50 olan inşaat hakkı 0.60'a çıkarıldı. Diğer plan koşulları aynen korundu, bir değişikliğe gidilmedi. Arazinin yüzde 60'ı yani 28 bin 911 metrekaresi kapalı ve açık spor tesisi, geri kalan kısmı da rekreatif alan, trafo alanı ve yol olarak planlandı. Bir süredir Riva'daki TFF Spor Kompleksi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri, TFF'nin de Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıması gündemdeydi.